هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية تحذر من عيوب في طائرات بوينج

ذكرت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأحد، أن مئات من طائرات بوينج، بما في ذلك طائرات "ماكس 737" ربما تكون بها أجزاء معيبة تم تصنيعها بشكل غير سليم.

وأضافت الهيئة أن القطع المعيبة يمكن أن تؤدي إلى دمار الطائرة أثناء التحليق، ودعت إلى ضرورة إصلاح ذلك، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وتخضع بوينج لتدقيق مكثف منذ أن أسفر حادثان لطائرتين من طراز "737 ماكس" عن مقتل عشرات الأشخاص.

يشار إلى أنه في مارس الماضي تحطمت طائرة من طراز بوينج ماكس 737 في إثيوبيا، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 157 شخصا، كما تحطمت طائرة أخرى من ذات الطراز في إندونيسيا في أكتوبر الماضي ما أسفر عن مقتل 189 شخصا.