إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

أعلنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي حاليًا وبيراميدز في الموسم القادم إصابتها رفقة بناتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت زوجة فتحي، قائد الأهلي الحالي والمنتخب الوطني عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" ادعولنا احنا كورونا انا وبناتي".

يُذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إصابة محمود سعد، المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا، مع وجود اشتباه في إصابة 3 موظفين آخرين.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت في الساعات الماضية عن اكتشاف 1152 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي المصابين 27536، مع وصول إجمالي الوفيات إلى 1052، وارتفاع حالات الشفاء من مصابي الفيروس إلى 6827 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.