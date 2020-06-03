السودان: اجتماعان منفصلان مع وزيري ري مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إنه سيواصل اليوم الأربعاء، اجتماعاته الثنائية مع نظيريه المصري والإثيوبي لبحث ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة، المتوقفة منذ فبراير الماضي.

وأضاف عباس، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن من المنتظر انعقاد اللقاءات عن بعد ومع كل وفد على حدة.

وعلى جانب آخر، نفى عباس أن تكون المذكرة المرفوعة من وزيرة الخارجية السودانية لمجلس الأمن تصعيدا للأوضاع المتعلقة بسد النهضة ضد أي طرف من أطراف التفاوض أو انحيازا لطرف دون آخر.

وأوضح وزير الري والموارد المائية، أن المذكرة السودانية إثبات لحق الخرطوم الأصيل في هذا الملف الهام خاصة وأن مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقا خطابات مماثلة لمجلس الأمن في شهر مايو الماضي.

وشدد الوزير، في تصريحه لـ"سونا"، أن الرسالة طالبت مجلس الأمن بـ"حث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وتابع: "كما أكد حرص السودان التام على استئناف التفاوض الثلاثي بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل ومرضٍ".