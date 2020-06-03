 ترامب: ما فعلته لسكاننا السود في 3 سنوات ونصف لم يفعله بايدن في 43 سنة - بوابة الشروق
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ترامب: ما فعلته لسكاننا السود في 3 سنوات ونصف لم يفعله بايدن في 43 سنة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 5:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 5:28 م

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بما قدمته إدارته من دعم لأصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، «في ثلاث سنوات ونصف فعلت الكثير لسكاننا السود أكثر مما فعله جو بايدن في 43 سنة»، متهمًا المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، بإعادتهم إلى الخلف.
وأضاف أن الديمقراطيين يدركون ذلك جيدًا، إلا أنهم يرفضون الاعتراف به؛ لأنهم فاسدون، على حد وصفه.
وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، الأسبوع الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.
وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.

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