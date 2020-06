ترامب: ما فعلته لسكاننا السود في 3 سنوات ونصف لم يفعله بايدن في 43 سنة

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بما قدمته إدارته من دعم لأصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، «في ثلاث سنوات ونصف فعلت الكثير لسكاننا السود أكثر مما فعله جو بايدن في 43 سنة»، متهمًا المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، بإعادتهم إلى الخلف.

وأضاف أن الديمقراطيين يدركون ذلك جيدًا، إلا أنهم يرفضون الاعتراف به؛ لأنهم فاسدون، على حد وصفه.

وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، الأسبوع الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.





In 3 1/2 years, I’ve done much more for our Black population than Joe Biden has done in 43 years. Actually, he set them back big time with his Crime Bill, which he doesn’t even remember. I’ve done more for Black Americans, in fact, than any President in U.S. history, with...