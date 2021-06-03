 بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع من أسفل عجلات قطار في مترو أنفاق ووهان الصينية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع من أسفل عجلات قطار في مترو أنفاق ووهان الصينية

نور رشوان
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 3:49 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 3:49 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة إنقاذ أحد المارة لطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين، من أسفل عجلات قطار بمترو الأنفاق.

وجاء ذلك بعد سقوط الطفل في فجوة بين قطار الأنفاق والمنصة في إحدى المحطات بمدينة ووهان الصينية.


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