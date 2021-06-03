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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة إنقاذ أحد المارة لطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين، من أسفل عجلات قطار بمترو الأنفاق.

وجاء ذلك بعد سقوط الطفل في فجوة بين قطار الأنفاق والمنصة في إحدى المحطات بمدينة ووهان الصينية.