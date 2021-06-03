الأكثر قراءة
سد النهضة.. السودان: إثيوبيا غيرت موقفها فجأة.. ونرفض تقسيم المياه بصورة قاطعة
تفاصيل تسريب صوتى لـ رئيس وزراء إثيوبيا.. «دماء هائلة وموت على السلطة»
بعدما تحدث السيسي عنها.. وزير العدل: إعلان تفاصيل القضية الكبيرة خلال أيام
إثيوبيا تعلن نيتها إقامة قاعدة عسكرية في البحر الأحمر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
نعمليس بعدغير مقتنع باللقاح
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة إنقاذ أحد المارة لطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين، من أسفل عجلات قطار بمترو الأنفاق.
وجاء ذلك بعد سقوط الطفل في فجوة بين قطار الأنفاق والمنصة في إحدى المحطات بمدينة ووهان الصينية.