الأمم المتحدة تتوقع عقد مؤتمر برلين حول ليبيا في 23 يونيو الجاري

تتوقع الأمم المتحدة أن يتم عقد مؤتمر برلين حول ليبيا في 23 يونيو الجاري، ويناقش المؤتمر انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وكذلك اتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية الرئيسية.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا عبر تقنية الفيديو، أما مبعوثه الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، "يان كوبيش"، فسيتوجه بنفسه إلى هناك.

وقال دوجاريك: "سيكون المؤتمر فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر هذا العام".

ووفقا للمركز الإعلامي للمنظمة، يهدف المؤتمر أيضا إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير 2020. وللمرة الأولى ستشارك حكومة الوحدة الانتقالية الليبية في المؤتمر.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، قد دعا مع وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيُعقد في وزارة الخارجية الألمانية.

الجدير بالذكر أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، تقود الأمور حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك وفقا لخارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 (2021).