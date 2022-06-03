رئيس البرلمان الأوكراني: زيارة زيلينسكي لألمانيا واردة

لا يستبعد رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك أن يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة ألمانيا إذا تطورت الحرب بشكل إيجابي بالنسبة لأوكرانيا.

وقال ستيفانتشوك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة بعد محادثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: "عندما يقترب النصر، أعتقد أنه (زيلينسكي) سيقوم بزيارات إلى دول مختلفة وسيأتي إلى ألمانيا في زيارة رسمية".

كما دعا ستيفانتشوك المستشار للتحدث في البرلمان الأوكراني "رادا"، وقال: "لقد أعرب عن شكره لي، والآن نأمل أن يقبل الدعوة... أنا متفائل جدا. لذلك آمل أن يقبل بعد شكره الدعوة أيضا".

وكان زيلينسكي دعا شولتس من قبل لزيارة كييف، إلا أن الأخير أوضح مؤخرا أنه لن يسافر إلى العاصمة الأوكرانية إلا إذا كانت هناك أشياء محددة يتعين تسويتها، وقال في مقابلة إعلامية في أيار/مايو: "لن أنضم إلى مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بالدخول والخروج بسرعة لالتقاط الصور. بل إذا كان الأمر يتعلق بأشياء محددة للغاية".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه زارتا كييف أثناء الحرب، وكذلك رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس. وقام شولتس بزيارة كييف قبل الحرب في شباط/فبراير الماضي.

وألغى الجانب الأوكراني في اللحظات الأخيرة زيارة كان من المخطط أن يقوم بها الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بعد بدء الحرب، ما أثار استياء شديد في برلين. ولفترة من الوقت، كان يُعتبر هذا عقبة أمام زيارة المستشار لأوكرانيا، إلا أنه تم تبديد الاستياء حاليا.