شهد مسرح عبد المنعم مدبولي بميدان الأوبرا، مساء أمس، أولى عروض مسرحية الجديدة "١٠١ عزل"، والتي تعد أول إنتاج لفرقة مسرح التجوال والمواجهة بالبيت الفني للمسرح.

العرض من تأليف علي عبد القوي الغلبان، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل، ومكياج إسلام عباس.

ويشارك في تجسيد أدوار المسرحية، الفنانين عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد وعبد التواب، وإخراج محمد درويش.

يتناول عرض "١٠١ عزل " بطولات الجيش الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وفرق عمل المستشفيات خلال الفترة الماضية، وكيف استطاعوا العبور بالوطن من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

احتفل فريق العمل بجيش مصر الأبيض، في أولى ليالي العرض، وكرم الأبطال الحقيقين لقصة العرض ممثلة في نقابة التمريض، حيث سلم المخرج محمد الشرقاوى مدير فرقة المواجهة والتجوال شهادة التقدير للدكتور كوثر محمود نقيب التمريض، وذلك بحضور كل ممثلين عن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.