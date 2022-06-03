توزيع فرق الإنقاذ على شواطئ مصيف بلطيم حرصا على سلامة المصيفين

تشهد مدينة مصيف بلطيم، إقبالا من المصيفين من كافة أنحاء الجمهورية، نظرًا لهدوء المصيف، وصفاء مياهه، إضافة لتعدد الخدمات التي تقدم للمواطنين.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وضع لافتات إرشادية ورايات على شواطئ المصيف توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالانقاذ، وتركيب سلالم المراقبة واللوحات الارشادية، وتوزيعها على جميع الشواطئ وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زي موحد على جميع الافراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الانذار، والتأكيد على حسن معاملة المصطافين.

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإنقاذ والحاصلة على ترخيص من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، على القيام بأعمال الإنقاذ البحري على شواطئ مدينة مصيف بلطيم بعدد 70 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي "موتوسيكل مائي" و3 لانش بحري.

وطالب رواد المدينة بالالتزام بتعليمات افراد الانقاذ؛ حرصًا على سلامتهم، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.