النواب الأمريكيون يعتزمون عاجلاً عقد جلسة استماع حول حظر محتمل للأسلحة الهجومية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم/ الخميس/ عن أن النواب الديمقراطيين يعتزمون عاجلاً عقد جلسة استماع حول "حظر محتمل للأسلحة الهجومية".

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذا المقترح كان قد تم استبعاده في وقت سابق من حزمة إصلاحات تشريعية تختص بالأسلحة داخل الولايات المتحدة كان من المقرر أن يناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وأشارت بيلوسي في خطاب لها، حسبما نقلت "فوكس نيوز"، إلى أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها "لإنقاذ حياة الناس"، مضيفة أنها خطوة تحظى بدعم الشعب الأمريكي "اليوم".