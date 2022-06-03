 النواب الأمريكيون يعتزمون عاجلاً عقد جلسة استماع حول حظر محتمل للأسلحة الهجومية - بوابة الشروق
الجمعة 3 يونيو 2022 6:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

النواب الأمريكيون يعتزمون عاجلاً عقد جلسة استماع حول حظر محتمل للأسلحة الهجومية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 6:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 6:19 ص

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم/ الخميس/ عن أن النواب الديمقراطيين يعتزمون عاجلاً عقد جلسة استماع حول "حظر محتمل للأسلحة الهجومية".
وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذا المقترح كان قد تم استبعاده في وقت سابق من حزمة إصلاحات تشريعية تختص بالأسلحة داخل الولايات المتحدة كان من المقرر أن يناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأشارت بيلوسي في خطاب لها، حسبما نقلت "فوكس نيوز"، إلى أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها "لإنقاذ حياة الناس"، مضيفة أنها خطوة تحظى بدعم الشعب الأمريكي "اليوم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك