الجزائر: انعقاد أول اجتماع للآلية الإفريقية لمواجهة الكوارث سيكون بدعم وتمويل منا

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، أن انعقاد أول اجتماع للآلية الأفريقية لمواجهة الكوارث سيكون بدعم وتمويل من الجزائر.

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها، على هامش مشاركته في اليوم الثاني والأخير من الاجتماع البيئي الدولي بستوكهولم؛ وهو اجتماع بيئي رفيع المستوى، تستضيفه العاصمة السويدية على مدار يومين، تحت عنوان "من أجل كوكب صحي، مسؤوليتنا وفرصنا"، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة الحكومة السويدية مجدالينا أندرسون، وعدد من رؤساء حكومات دول العالم.

وأضاف أنه قدم ورقة عمل تضمنت المقترحات الجزائرية لتحقيق البعد البيئي في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم إدراج هذه الورقة في أعمال المؤتمر.

كما أشار عبد الرحمن، إلى أنه تم إبلاغ اجتماع ستوكهولم بإدراج مصادقة القمة الإفريقية الاستثنائية، التي جرت في 27 مايو الماضي، بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، على مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإنشاء آلية مدنية أفريقية لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن هذه الآلية ستشهد لأول مرة اهتمام أفريقيا بالبعد البيئي بهذه الطريقة وعبر آليات عملياتية، والمساهمة في محاربة كل الآفات البيئية التي تواجه القارة السمراء.