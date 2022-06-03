 بلينكن: نجدد التزام واشنطن بدعم حل دائم للصراع اليمني - بوابة الشروق
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بلينكن: نجدد التزام واشنطن بدعم حل دائم للصراع اليمني

أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:25 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يونيو 2022 - 11:25 م

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، على قيادته لجهود السلام في اليمن، بعد موافقة أطراف الصراع على تمديد الهدنة لمدة شهرين بنفس البنود.

وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة بدعم حل دائم للصراع اليمني -وفق ما ذكره بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وشدد بلينكن على ضرورة اغتنام أطراف النزاع هذه الفرصة لتقديم المزيد من الإغاثة لليمنيين بما في ذلك فتح الطرق على الفور إلى مدينة تعز وبدء عملية سلام شاملة بقيادة اليمنيين تشمل المجتمع المدني وتحت رعاية الأمم المتحدة.

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