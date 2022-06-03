تقدم المغرب بطلب للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، قد أسند للمغرب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم بين الأهلي والوداد والتي توج بها الفريق المغربي للمرة الثالثة في تاريخه.

كما أكد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بأن زمن الفساد في الكاف انتهى بعد سيطرة المغرب على البطولات القارية في الموسم الحالي حيث توج نهضة بركان بكأس الكونفدرالية، وحصل الوداد على لقب دوري ابطال افريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.

ونقل موقع «البطولة» المغربي عن تقارير غانية، بأن هناك 6 بلدان إفريقية طلبت استضافة أمم إفريقيا 2027 وهم: «السنغال، بوركينا فاسو، زامبيا، وتنزانيا، وملف مشترك بين ناميبيا وبوتسوانا، بالإضافة إلى المغرب».

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2023، التي تنطلق تصفياتها الأسبوع الجاري بإجراء مباريات الجولة الأولى من الإقصائيات المؤهلة للنهائيات.