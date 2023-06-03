استقبل المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، وفدا من جامعة ألاباما الأمريكية، ضمن زيارة للمدينة بشأن عقد التدريب السنوي لطلبة من كلية الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بمقر جهاز مدينة حدائق العاصمة، بحضور مسئولي الجهاز، والمشروعات.



وأوضح "عبد اللاه"، أن اللقاء بدأ بعرض فيديو توضيحي عن المدينة والمشاريع الجاري تنفيذها وأهمها مشروع الإسكان الأخضر "العمارة الخضراء" والجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتوفير المسكن الملائم والاستدامة في تنفيذ المشروعات.



واصطحب المهندس علاء عبد اللاه، ومسئولو الجهاز، الوفد الأمريكي في جولة بالمدينة للاطلاع على المشروعات، والتي شملت تفقد إحدى عمارات مشروع الإسكان الأخضر والتجول داخل وحدة سكنية بالإسكان الأخضر؛ للتعرف على التصميم الداخلي للوحدة، وتم الرد على بعض التساؤلات من الضيوف وتوضيح بعض النقاط التي نوقشت عن المشروع.



وأوضح أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ؛ لتقليل الانبعاثات الكربونية والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء، نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر 20% من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء، وسيضم هذا المشروع إجمالي 9 آلاف وحدة سكنية 402 عمارة، وسيشارك في التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال، ويشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة للتأكد من جودة الأعمال.



وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة، واختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلال الأشجار، واستخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بحوالي أكثر من 5 كم طولي بمختلف المناطق.



وتفقد المهندس علاء عبد اللاه مشروع الوحدات السكنية بمساحة 75 م٢ ومساحة 90 م٢، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".



وأكد الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة والمواصفات الفنية المناسبة، وما يلزم من أعمال زراعة حولها، وتمهيد الطرق الداخلية حول العمارات، وأن تقوم شركات النظافة برفع آية مخلفات حول العمارات.