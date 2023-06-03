قالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة تعتزم إرسال قوات خاصة إلى كوسوفو، غدا الأحد، استجابة لطلب حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالمشاركة في قوة حفظ السلام التابعة له في أعقاب الاضطرابات في شمال البلاد.

ودعت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إلى ضبط النفس والحوار البناء لحل أزمة قالت إنها قد تضر بالأمن والاستقرار الإقليميين، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت: "من المقرر نشر وحدتنا (كتيبة القوات الخاصة) في كوسوفو في الرابع والخامس من يونيو".

وتفاقمت الأزمة السياسية التي تحولت إلى أعمال عنف في شمال كوسوفو منذ أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مناصبهم في المنطقة ذات الأغلبية الصربية التي كانت قد قاطعت انتخابات أبريل الماضي مما سمح للألبان بالانتخاب.

وأصيب 30 من قوات حفظ السلام و52 من الصرب احتجوا على تولي رؤساء البلديات مناصبهم في أعمال عنف يوم الاثنين الماضي.

ودفعت أعمال العنف حلف الناتو للإعلان عن إرسال قوات إضافية لينضموا إلى 700 جندي في طريقهم بالفعل إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان لتعزيز مهمته التي يبلغ قوامها أربعة آلاف جندي.