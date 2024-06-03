بايدن يهنئ شينباوم على انتخابها رئيسة للمكسيك

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ، كلاوديا شينباوم على انتخابها "التاريخي" كأول امرأة تصبح رئيسة للمكسيك.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "أتطلع للعمل بشكل وثيق مع الرئيسة المنتخبة شينباوم بروح الشراكة والصداقة على نحو يعكس الروابط المتينة بين بلدينا".

كما هنأ بايدن الشعب المكسيكي على إجراء عملية انتخابية ديمقراطية ناجحة شملت التنافس على أكثر من 20 ألف منصب على مستوى المحليات والولايات وعلى المستوى الاتحادي.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن التزامه بإعلاء القيم لكلتا الدولتين بما يحقق الفائدة للشعبين.

يشار إلى أنه وفقا للتوقعات الرسمية، ستكون شينباوم، اعتبارًا من الأول من أكتوبر، أول رئيسة لأكبر دولة ناطقة بالإسبانية من حيث عدد السكان.

وكانت شينباوم/61 عاما/ والتي شغلت سابقًا منصب عمدة مكسيكو-سيتي، تعتبر هي المرشحة الأوفر حظا في هذه الانتخابات.

كانت هيئة الانتخابات الوطنية أفادت اليوم بأن شينباوم حصلت على 9ر57% بعد فرز ثلثي الأصوات.

وجاءت منافستها الرئيسية زوتشيتل جالفيز في المرتبة الثانية بنسبة 29% تقريبا، وحل خورخي ألفاريز ماينيز من حركة المواطنين في المرتبة الثالثة بنسبة 6ر10%.

ومن المقرر صدور النتائج النهائية بعد غد الأربعاء.