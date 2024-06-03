استمرار فعاليات مبادرة حقك تنظمي بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة، وذلك حتى 6 يونيو الجاري.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جميع المواطنين، بما يعزز صحة الأم والطفل، ويرفع وعي المجتمع، وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المرحلة الثانية من أعمال الحملة تستمر حتى 6 يونيو في إدارات "المنيا، وأبوقرقاص، مطاي، ومغاغة"، حيث تقدم خدمات الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى خدمات المشورة والتثقيف الصحي دون مقابل مادي؛ بما يعزز من صحة الأسرة والمجتمع.