ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بسبب التراجع المفاجئ للإمدادات من النرويج

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، اليوم؛ بسبب التراجع المفاجئ للإمدادات من النرويج.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن سعر العقود الهولندية القياسية صعد بأكثر من 13% تسليم شهر يوليو المقبل، وهو أكبر ارتفاع يومي له خلال العام الحالي تقريبا.

ولم يتضح حتى الآن إلى أي مدى سيستمر الانقطاع المفاجئ للإمدادات من محطة نيهامنا العملاقة لمعالجة الغاز في النرويج.

كما ارتفع سعر العقود البريطانية بنسبة 15%، وهو أكبر ارتفاع يومي لها منذ أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت إمدادات الغاز النرويجي إلى محطة إيزنجتون ببريطانيا والتي يمر منها حوالي ثلث إمدادات الغاز في بريطانيا إلى الصفر تقريبا.

وأوضحت بلومبيرغ أن انقطاع الإمدادات المفاجئ من النرويج يظهر الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة التي تقع في شمال أوروبا في إمدادات الغاز للقارة بعد توقف أغلب الإمدادات التي كانت تأتي من روسيا عبر خطوط الأنابيب في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022