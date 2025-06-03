رئيس رواندا يزور الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي

من المقرر ان يبدأ الرئيس الرواندي بول كاجامي، اليوم الثلاثاء، زيارة دولة إلى الجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

والزيارة هي الثانية من نوعها لكاجامي، إلى الجزائر، بعد تلك التي قام بها في أبريل 2015، دامت 3 أيام. كما تأتي بعد شهر من زيارة رئيس أركان الدفاع الرواندي الفريق أول مبارك موجانجا إلى الجزائر، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، وفي وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية تصعيدا غير مسبوق.

وينتظر ان يلتقي كاجامي، بحسب مصادر دبلوماسية، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وسيبحث معه تعزيز علاقات التعاون والتشاور بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في المحافل الدولية.

ولم تستبعد ذات المصادر حضور الرئيس الرواندي المباراة الودية التي تجمع منتخب بلاده لكرة القدم بمضيفه المنتخب الجزائري المقررة الخميس المقبل بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر.