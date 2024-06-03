تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي بنطاق حي الشرق، والذي يجري تطويره على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحي.

يأتي هذا ضمن الطفرة التي تشهدها بورسعيد في قطاع السياحة. ورافقه الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ولمياء الجيار، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير المشروعات.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير بشارع فلسطين والممشى السياحي بالمرحلة الثانية تعد استكمالًا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، بتكلفة 127 مليون جنيه.

تضمنت هذه المرحلة تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكنهم رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وأعمدة ديكورية، وتحف فنية. كما تم التركيز على التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات، والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام.

وأكد محافظ بورسعيد على تنفيذ الأعمال بمستوى كفاءة عالٍ، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات، والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، ومتابعة نسب التنفيذ أولًا بأول من خلال المتابعة الميدانية.

كما شدد على ضرورة التنسيق بين كافة المسؤولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، للانتهاء من أعمال التطوير الجاري تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

كما تابع المحافظ سير العمل في تطوير مبنى سيمون أرزت، أحد المباني التراثية المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس.