الجيش اللبناني يتدخل لحل إشكال بين عناصر من اليونيفيل وشبان جنوبي البلاد

حصل إشكال بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بين عناصر دورية تابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وشبان من بلدة صديقين في جنوب لبنان، لدى محاولة عناصر الدورية الدخول إلى البلدة دون مرافقة من عناصر الجيش اللبناني، وتدخل الأخير لحلّ الإشكال.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن شبانًا من بلدة صديقين في قضاء صور قطعوا "الطريق أمام دورية لليونيفيل كانت تحاول الدخول إلى منطقة الجبل الكبير. وقد تطور الأمر إلى حصول إشكال بين عناصر من (اليونيفيل) وبعض شبان البلدة خلال محاولة الدورية الدخول إلى البلدة دون مرافقة من عناصر الجيش".

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش اللبناني تدخّل وأعاد الوضع إلى طبيعته. وتابعت دورية "اليونيفيل" طريقها إلى مقرها.

وكانت الإشكالات قد تكررت خلال الشهر الماضي بين دوريات "اليونيفيل" والأهالي في عدد من القرى في جنوب لبنان على خلفية دخول دوريات "اليونيفيل" إلى البلدات في جنوب لبنان دون مرافقة الجيش اللبناني.

يذكر أن "اليونيفيل" كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مار 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب يوليو 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز "اليونيفيل" وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.