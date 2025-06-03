وزير خارجية إيران: نحترم شئون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها

أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحترم شئون لبنان الداخلية ولا تتدخل فيها.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عراقجي قوله في مطار بيروت: "زيارتي لبنان تأتي في إطار الجولة الإقليمية التي أقوم بها.. في السياسة الخارجية لإيران نضع في سلم أولوياتنا دول الجوار ودول غرب آسيا.. سألتقي اليوم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية".

وأضاف:"لطالما دعمنا سيادة لبنان ووحدة أراضيه في كل المراحل وما زلنا ندعمه في ظل الظروف الحالية الصعبة.. نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل ونحن نحترم شئونه الداخلية ولا نتدخل فيها".

ووصل عراقجي، إلى بيروت قادما من مصر، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع كبار المسئولين.