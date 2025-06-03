حكومة غزة: إسرائيل حولت مراكز المساعدات لأفخاخ موت

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، إن إسرائيل حولت مراكز توزيع "المساعدات الأمريكية- الإسرائيلية" إلى "مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية"، مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 102 شهيدا و490 مصاباً خلال 8 أيام فقط.

وذكر المكتب، في بيان، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة مروعة متكررة قصداً، الثلاثاء، وقامت بمجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأمريكي– الإسرائيلي في محافظة رفح، أودت بحياة 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية.

وأضاف: "بذلك، ترتفع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شخص و490 مصاباً منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة في 27 مايو الماضي، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال الإسرائيلي ويُروّج له تحت مسمى الاستجابة الإنسانية، بينما يُمارس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54470 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.