رد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على الجدل المثار بشأن لائحة بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، والمواد الخاصة باللائحة الانضباطية التي دفعت بيراميدز للتقدم بشكوى دولية اعتراضا على عدم خصم 6 نقاط من الأهلي الذي تم تسليمه درع الدوري، يوم الأربعاء الماضي.

صرح دياب عبر قناة (أون E) مساء اليوم الإثنين "لائحة بطولة الدوري هذا الموسم بها إيجابيات وسلبيات، وطلبنا من الأندية ارسال المقترحات حول إمكانية تطويرها قبل انطلاق منافسات الموسم وحددنا مهلة تنتهي يوم 18 يونيو".

وأكد "بند خصم ست نقاط من رصيد الفريق المنسحب سيتم تنفيذه في الموسم المقبل"، مضيفا "أما احتفال بيراميدز بعد فوزه في المباراة الأخيرة على سيراميكا ربما لأنهم بذلوا جهدا كبيرا هذا الموسم، ولكن الاحتفال الرسمي كان في ستاد القاهرة، لأن الأهلي توج باللقب بشكل رسمي".

وشدد أيضا "رابطة الأندية ستنفذ أي قرار نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بشأن شكوى بيراميدز، سننفذ فورا أيا كان القرار".

وفسر أحمد دياب تراجع الرابطة عن خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم، قائلا "ما حدث كان ظرفا طارئا وليس طبيعيا، وكل من يعمل في المنظومة يتحمل هذه المسؤولية، ولن أتحدث في تفاصيل أكثر لأن القضية قيد التحقيق أمام المحكمة الرياضية الدولية".

وأشار أيضا "بعد إعلان إدارة المسابقات عقوبة الأهلي وفقا لتقرير الحكم ومراقب المباراة اجتمعنا كمجلس إدارة رابطة الأندية، ووجدنا أن هناك ظرف طارئ حدث حول المباراة وقررنا تخفيف العقوبة والاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرا ضد الزمالك مع وجود عقوبات مالية مع عدم خصم 3 نقاط إضافية".

واصل "لذلك فإن الرابطة لم تغير قرارها حول عقوبات المباراة ولكن القرار في البداية اتخذ من إدارة المسابقات".

واستطرد "في النهاية القرار الرسمي حول مباراة القمة كان عدم تواجد وقت لاستقدام حكام أجانب وتم تعيين طاقم مصري وحاولت الحديث مع مجلس إدارة الأهلي لخوض المباراة".

وتحدث أحمد دياب عن الجدل المثار بشأن قرعة الدوري، قائلا "تردد أننا أجرينا قرعة المرحلة النهائية فجرا دون حضور الأندية، ولكن هذا لم يحدث، ولم يكن هناك قرعة من الأساس".

وأوضح "بل القرعة أقيمت قبل بداية الدوري وجدول المرحلة النهائية تم تحديده حسم مركز كل فريق في الدور الأول وأعلناه في ذلك اليوم لكي يكون بنفس يوم المباراة الأخيرة من الدور الأول".

وأتم أحمد دياب "مباراة الأهلي والزمالك تم تحديدها بعد 5 أيام من المرحلة الأولى لكي نتمكن من إنهاء الدوري في موعده بشهر مايو لتواجد ارتباطات أخرى، وإذا تأجلت المباراة لما وجدنا موعدا آخر سوى في شهر يونيو مما كان سيسبب مشكلة كبيرة، وتحديد القمة في أول جولة كان بناء على ترتيب الفريقين في الدور الأول".