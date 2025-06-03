توريد 214 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

قال المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم، إن مواقع استلام القمح في نطاق المحافظة استقبلت كميات جديدة من المحصول.

وأكد الهابط أن إجمالي المورد من محصول القمح منذ فتح باب التوريد بتاريخ 15 أبريل حتى اليوم بلغ 214 ألف طن قمح.

ولفت إلى أن استلام القمح خلال موسم 2025 الحالي تجرى من خلال 26 موقعًا تابعة للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بمتابعة من اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال الهابط إن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشاكل تتعلق بعملية التوريد.

وأضاف أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين بانتظام ، والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة المقررة من وزارة التموين.