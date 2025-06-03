ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر المناطقة الواقعة جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية اليوم الثلاثاء.

واستمر الزلزال عدة ثوان وشعر به السكان بوضوح، وفقا لما ذكرت قناة "إي آر تي نيوز" نقلا عن معهد الديناميكا الأرضية في أثينا.

ويبعد مركز الزلزال نحو 10 كيلومترات تحت قاع البحر. ولم تسجل فرقة الإطفاء إضرارا أو إصابات في البداية.

وأفادت التقارير بعدم تفشي الرعب بين السكان.

وفي وقت سابق في الصباح، وقع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الغربي لتركيا، وكان مركزه على بعد نحو 60 كيلومترا تحت قاع البحر.

وقال إدريس أكبيك حاكم ولاية موغلا التركية عبر منصة إكس إنه تم نقل قناة (14 عاما) إلى المستشفى وهي تعاني من نوبات هلع بسبب الزلزال وتوفيت هناك. وبالإضافة إلى ذلك أصيب 69 شخصا عقب القفز من النوافذ بسبب الهلع.