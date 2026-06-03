رئيسة وزراء اليابان: قادرون على توريد المنتجات القائمة على النافثا لما بعد مارس المقبل

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، خلال اجتماع وزاري بشأن بحث الوضع في الشرق الأوسط، إن اليابان ستتمكن من الاستمرار في توريد المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النافثا، لما بعد السنة المالية 2026 التي من المقرر أن تنتهي في مارس من العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الأربعاء، عن تاكايشي توضيحها - ردا على معوقات توزيع الدهانات والمذيبات، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء - لسياسة زيادة إمدادات المواد الخام، مثل مادة التولوين، إلى ما يصل لـ8ر1 ضعف المستويات المعتادة.

جدير بالذكر أن إمدادات النافثا في اليابان قد تعافت لتصل إلى نحو 85% من مستوياتها قبل اندلاع أزمة الشرق الأوسط، بفضل عمليات التكرير المحلية والمشتريات البديلة.

وقد عرقل الصراع إمدادات النافثا، التي تُستخدم لإنتاج الإيثيلين ومواد كيماوية أخرى من أجل مجموعة من المنتجات تشمل البلاستيك ورغوة العزل والمواد اللاصقة والمعدات الطبية.

وقالت الحكومة اليابانية أكثر من مرة إنه لن يكون هناك اضطراب في إمدادات النافثا، قائلة إنه تم تأمين الكميات الضرورية.