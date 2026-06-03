انتخاب أفغانستان نائبا لرئيس الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح نصير أحمد فايق، القائم بأعمال رئيس بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة، بأنه قد تم انتخاب أفغانستان كأحد نواب رئيس الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال فايق إن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت، أمس الثلاثاء، رئيسها ونواب الرئيس وأعضاء المكتب للدورة المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية (خاما برس) اليوم الأربعاء.

ورحب فايق بانتخاب خليل الرحمن (وزير خارجية بنجلاديش) رئيسا للدورة الـ 81، معربا عن أمله في أن تضطلع أفغانستان بدور بناء في دفع أعمال الجمعية العامة قدما.

وأوضح فايق في بيان نشره على منصة "إكس" بأن" أفغانستان تتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس المنتخب والدول الأعضاء في دعم أهداف الجمعية العامة ومسؤولياتها."

ويمنح هذا التعيين أفغانستان دورا دبلوماسيا داخل الأمم المتحدة، على الرغم من استمرار الخلاف السياسي بشأن تمثيلها، في أعقاب عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021.

ولا تعترف الأمم المتحدة رسميا بحكومة حركة طالبان كحكومة لأفغانستان، فيما لا يزال مقعد البلاد في المنظمة الدولية يشغله دبلوماسيون عينتهم الحكومة السابقة المدعومة غربيا.

ويمثل فايق أفغانستان لدى الأمم المتحدة منذ انهيار الحكومة السابقة.

ولا تزال أفغانستان محورا رئيسيا في نقاشات الأمم المتحدة بسبب أزمتها الإنسانية وتحدياتها الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان فيها.

ومن المتوقع أيضا أن تتناول الدورة المقبلة للجمعية العامة عددا من الصراعات والأزمات العالمية، منها الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية والتعاون الإنساني.