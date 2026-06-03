محافظ المنوفية يوجه بدعم عمال المدفن الصحي بكفر داود

- المحافظ يتابع مشروعات طرق وإنارة باستثمارات 126 مليون جنيه بالسادات

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بصرف مساعدات عينية وبونات مواد غذائية لعمال ومشرفي المدفن الصحي بكفر داود، تقديرًا لجهودهم، كما شدد على الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والصحية داخل المدفن، خلال جولة ميدانية موسعة بمدينة السادات لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

يأتي ذلك خلال تفقده المدفن الصحي بكفر داود، اليوم الأربعاء، حيث تابع انتظام سير العمل وآليات التشغيل ومنظومة التخلص الآمن من المخلفات، واطلع على سجلات الموازين والبيانات اليومية الخاصة بالكميات الواردة من مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية والاشتراطات البيئية لضمان استدامة المنظومة وتحقيق أقصى استفادة منها.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة "صينية طملاي" للوقوف على معدلات التنفيذ، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال بما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية وتحسين الحركة على أحد المحاور الحيوية بالمنطقة.

وخلال الجولة، تابع محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير طريق "كفر داود – السادات" بطول 10.2 كيلومتر وبتكلفة استثمارية تبلغ 126 مليون جنيه، ضمن مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف النهائية لمسافة تقارب 4 كيلومترات، فيما تتواصل أعمال تجهيز ووضع طبقات الأساس بالمناطق المتبقية تمهيدًا لاستكمال الرصف.

كما تفقد أعمال تركيب 27 عمود إنارة جديدًا على الطريق، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة وتحسين مستويات الأمان والسلامة المرورية، موجهًا بسرعة تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة مع المتابعة الدورية لأعمال الصيانة.

وفي ختام جولته، أجرى المحافظ حوارًا مع عدد من المواطنين أثناء صرف السلع التموينية المدعمة من أحد منافذ التوزيع، للاطمئنان على توافر السلع وجودة الخدمات المقدمة، والتأكد من انتظام منظومة صرف المقررات التموينية.