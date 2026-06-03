مسئول: مقتل 7 وإصابة 11 في هجوم بمسيّرة أوكرانية على دونيتسك

أفادت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، بأن هجوما بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف حافلة ركاب في منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا في شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وقال دينيس بوشيلين، الذي عينته موسكو رئيسا لمنطقة دونيتسك، عبر منصة "تليجرام"، إن الحافلة كانت متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم عندما تم استهدافها في مدينة يناكييف. ويمتد الطريق إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

ولم يتسنَ التحقق من صحة تلك المزاعم بصورة مستقلة.

ومن جانبها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقا جنائيا فيما وصفته بأنه "هجوم إرهابي".