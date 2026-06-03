المحكمة العليا الأمريكية تسمح لولاية ألاباما باستخدام خريطة التصويت الداعمة للجمهوريين

مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق أمام ولاية ألاباما لاستخدام خريطة الكونجرس الداعمة للجمهوريين المثيرة للجدل، مما يمنح الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب فوزا قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وكانت محكمة أدنى درجة منعت الولاية من إعادة العمل بخريطة 2023 ، حيث وجدت أنها تمييزية ضد الناخبين السود.

وأوقفت المحكمة العليا الآن القرار، مما يسمح لولاية ألاباما باستخدام الخريطة للوقت الحالي. ويمكن أن يساعد الحكم الجمهوريين في الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب حيث يمكن أن يكون مقعدا واحدا حاسما.

وسوف تخضع كل المقاعد في مجلس النواب وجزء من مجلس الشيوخ للانتخاب في انتخابات التجديد النصفي التي تحل في الثالث من نوفمبر. ونظرا لضيق الهامش في مجلسي الكونجرس، يخوض الجمهوريون والديمقراطيون معارك شرسة بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في العديد من الولايات.

ويسعى الحزبان لتحسين فرصهما في الانتخابات من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وهي عملية أصبحت إحدى المعارك السياسية المركزية قبل انتخابات التجديد النصفي.

كانت المحكمة العليا بالفعل الحماية للأقليات في حقوق التصويت في أبريل.