زفتى على بعد خطوات من إعلان اكتمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

ترأس اللواء علاء عبد المعطي اجتماعًا موسعًا مع الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، في إطار المتابعة المستمرة وتسريع وتيرة التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة.

يأتي ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ و ممثلي دار الهندسة "استشاري رئاسة الوزراء للمشروع القومي لتطوير الريف المصري"، شركة الإنتاج الحربي الشركة المنفذة لمشروعات التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التفصيلي لمشروعات الأسواق ومواقف النقل الجماعي، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالتسليم والتشغيل في أسرع وقت، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز أو دخول المشروعات الخدمة الفعلية.

وشدد المحافظ على أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأخير، مشيرًا إلى أن الهدف هو إحداث أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين داخل قرى مركز زفتى، من خلال تحسين جودة الخدمات وتوفير احتياجاتهم اليومية بشكل أكثر كفاءة وتنظيمًا.

وأوضح اللواء علاء عبد المعطي أن المحافظة حققت نسبة تنفيذ متقدمة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وصلت إلى 97.74%، مؤكدًا أن ما تبقى من أعمال يجري الانتهاء منه بوتيرة متسارعة للوصول إلى نسبة 100% خلال الفترة المقبلة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من كل المشروعات بما يحقق الأهداف التنموية للمبادرة داخل مركز زفتى.