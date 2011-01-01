موسكو: المبعوث الأممي إلى سوريا يزور روسيا غدا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، سيصل موسكو غدا لبحث آخر تفاصيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال فيرشينين - في تصريح صحفي أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن المبعوث الأممي جير بيدرسن سيلتقي الجمعة المقبلة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأفاد الدبلوماسي الروسي أيضا بأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، باستثناء تفاصيل قليلة. وتابع: "نستعد لأن تبدأ اللجنة عملها بأسرع ما يمكن، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتم تنسيق التفاصيل الباقية".

وتجري مفاوضات تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، في مدينتي جنيف ونور سلطان، فيما أصبح مؤتمر الحوار السوري الذي جرى في مدينة سوتشي الروسية في 30 يناير عام 2018 أول محاولة لجمع أكبر عدد ممكن من المشاركين في النزاع السوري في ساحة تفاوض واحدة.