• نستهدف إنشاء قاعدة بيانات تشمل التاريخ المرضي لكل المصريين



هنأ الدكتور أمير التلواني، مسؤول التحويل المؤسسي لمشروع التأمين الصحي الشامل، الشعب المصري على الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بور سعيد.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، إن الاطلاق التجريبي يصاحبه افتتاح 20 وحدة صحية ومركز طب أسرة بعد رفع كفاءتها بالكامل، مؤكدًا ثقته في نجاح المنظومة وسيرها على الطريق الصحيح.



ودعا أهالي بور سعيد إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة من أجل التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وفتح ملف عائلي لكل أسرة، ما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات طبية تشمل التاريخ المرضي لكل المواطنين المصريين.



وبدأ صباح أمس الاثنين، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، وهي المحافظة الأولى التي تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير الصحية.