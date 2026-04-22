قال وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، اليوم الأربعاء، إنّ سفينة شحن مرتبطة باليونان تعرضت لهجوم بالقرب من مضيق هرمز، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران قد استولت عليها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن جيرابيتريتيس قوله: «يمكنني أن أؤكد وقوع هجوم على سفينة الشحن اليونانية، لكن لا يمكنني تأكيد استيلاء الإيرانيين عليها».

ووصف الوزير الوضع بأنه مقلق للغاية، وحث جميع السفن المملوكة لليونانيين على تجنب المرور عبر الممر المائي الرئيسي، مضيفا: «سفينة كانت ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة يونانية، حاولت الخروج من مضيق هرمز. وقد أرسلنا إشعارا عاما إلى جميع السفن المملوكة لليونانيين بضرورة توخي الحذر الشديد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب عبور المضيق».

يشار إلى أن السفينة اليونانية كانت واحدة من 3 سفن استهدفها الحرس الثوري الإيراني، وذلك بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، أنها أوقفت سفينتين قالت إنهما أبحرتا دون التراخيص اللازمة وقامتا بـ"التلاعب بأنظمة الملاحة"، وذلك في منطقة حساسة من الملاحة الدولية.

وبحسب ما نقلته وكالة "فارس"، فإن "السفن المستهدفة هي "MSC Francesca" و"Epaminondas"، التابعتين لشركة الشحن العالمية MSC، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف وقعت أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.



