إندونيسيا تعيد 49 حاوية نفايات إلى دول متقدمة

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قال مسؤول إندونيسي اليوم الأربعاء إن إندونيسيا سوف تعيد 49 حاوية نفايات بلاستيكية إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وذلك في ظل رفض إقليمي لواردات النفايات غير القانونية.

وقال ديني سوجانتورو المتحدث باسم إدارة الجمارك الإندونيسية " تم إغلاق الحاويات وجاهزة لإعادتها، ولكنها الآن في انتظار دورها في جدول مواعيد الشحن".

وأضاف أنه سوف يتم إعادة النفايات للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وأستراليا وهونج كونج.

وأوضح أن الحاويات الآن موجودة في جزيرة باتام جنوب سنغافورة.

وكانت الحكومة قد أعادت الشهر الماضي خمس حاويات نفايات لأمريكا، بعد أن تبين أنها تحتوى على مواد محظورة.

ويشار إلى أن النفايات البلاستيكية من الدول الصناعية وصلت إلى إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا، بعد أن أوقفت الصين العام الماضي استيراد النفايات من الخارج للحد من التلوث.

ولكن دول الآن مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين تقول إنها لا تريد أن تكون مكبا للنفايات.

ويذكر أن إندونيسيا قامت عام 2018 باستيراد 4ر320 مليون كيلوجرام من النفايات البلاستيكية، مقارنة بـ128.8 كيلوجرام خلال عام 2017.