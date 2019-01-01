الأمن العراقي: مقتل 8 إرهابيين في حادثين غربي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن مقتل ثمانية إرهابيين في حادثين غربي العراق.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، عن الخلية في بيان قولها إن: "قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة تمكنت خلال واجب تفتيش في منطقة الحلكوم شرقي عكاشات، من قتل أربعة إرهابيين وتدمير عجلة".

وأضافت أن "طيران التحالف الدولي قتل بضربة جوية أربعة إرهابيين أيضاً جنوب بحيرة سنيسله شرقي الحدود السورية".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية والطيران الحربي والتابع للتحالف الدولي تتمكن بين فترة وأخرى من قتل واعتقال عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد.