خالد أنور ينتهي من تصوير حكاية السلعوة من مسلسل كابوس

انتهى الفنان خالد أنور من تصوير حكاية من بطولته ضمن أحداث مسلسل جديد بعنوان "كابوس" يعتمد على الحكايات المتصلة المنفصلة كل واحدة من 5 حلقات وتحمل الحكاية التى يقوم ببطولته خالد أنور اسم "السلعوة" من إخراج ياسر الياسرى وتشاركه فى بطولته الفنانة ركين سعد.



ومن المقرر عرض المسلسل على منصة (ستارزبلاى – STARZPLAY) خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث حكاية "السلعوة" التى يقوم ببطولتها خالد أنور فى اطار تشويقى مثير، حول "عمران الاسناوى" وهو شاب صغير واجه سلعوة كانت تهاجم البلد وضربها بالرصاص وعندما كبر تفاجىء أن هذه السلعوة لم تمت!.



وفى سياق آخر ينتظر خالد أنور عرض مسلسل "ورق التوت" المكون من 45 حلقة، حيث تم الانتهاء من العمل منذ فترة، ويشارك في بطولتة شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، أية سليم، سما ابراهيم، مصطفى منصور، سلوى عثمان، معتز هشام، رضوى جودة وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتأليف عبادة نجيب وسمر طاهر وإخراج حسام على.