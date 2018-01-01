أشرف رشاد: نحصد طفرات وإنجازات ثورة 30 يونيو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

‏تقدم أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة لرئيس المجلس والنواب والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والعشر الأوائل من ذي الحجة وهي من أفضل أيام الله.

كما توجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيه، قائلا: في هذه الأيام ونحن نشهد طفرة ونحصد إنجازات ثورة 30 يونيو، أتقدم بخالص الشكر لقائد مصر وملهما ومفجر الإنجاز التاريخي وصانع الإنجازات الكبرى.

ووجه النائب بيانا عاجلا بشأن محاولات البعض التقليل من الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: هذا أول بيان عاجل أتقدم به منذ 7 سنوات في عضوية المجلس.

وأضاف: "أصبح هناك عادة سيئة لدى بعض الإعلاميين خلال الفترة الماضية تتمثل في التقليل من هذه الإنجازات"، مؤكدا أن ذلك الأمر يصنع تشويها للوعي.

وأوضح أشرف رشاد، أنه لا مزايدة على وطنية أحد، قائلا إن النقد البناء عنصر مهم في بنا الأوطان.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: لا تصالح مع الإخوان المسلمين، لأن ما بيننا وبينهم قضية ثأر، هنا خلاف في العقيدة والفكر والدم".

وتابع: باسم حزب مستقبل وطن نرفض محاولة بعض السياسين التصالح مع جماعة لإخوان.‏