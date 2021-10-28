«سعاد» فيلم مصري مرشح لجائزة السوسنة السوداء بمهرجان عمان السينمائي الدولي

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان عمان السينمائي الدولي،عن القائمة النهائية للأفلام المشاركة والمرشحة للتنافس على جائزة السوسنة السوداء في دورته الثالثة، التي تقام في الفترة 20 إلى 27 يوليو الجاري، بمشاركة 52 فيلما "إنتاج فردي ومشترك" من 29 دولة.

ومن بين قائمة الأفلام العربية الروائية الطويلة والمرشحة للجائزة الفيلم الروائي المصري"سعاد"للمخرجة أيتن أمين، هو يعد ثاني أفلامها الروائية، التي شاركت به في عدة مهرجانات سينمائية عالمية، منها عرضه لأول مرة عالميا في المسابقة الدولية للفيلم الروائي الطويل بمهرجان "ترايبيكا"، كما تم اختياره ضمن الاختيارات الرسمية لمسابقة مهرجان "كان" السينمائي الدولي عام 2021،وحصل الفيلم على دعم وتمويل من صندوق برلينال للسينما العالمية .

ويقدم فيلم "سعاد" نظرة أنثوية قوية حول التأثيرات المشوشة لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال استعراض علاقة شقيقتين في سن المراهقة، تعيش إحداهما حياة سرية على الموقع الافتراضي "فيسبوك"، وتدعى "سعاد" بالغة من العمر 19 عاما، وهي أكبر من شقيقتها، وتعيش مع أسرتها المحافظة في مدينة الزقازيق.

ورغم انصياع "سعاد" لتعليمات أسرتها، إلا أن لديها حياة سرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها تبتكر العديد من الهويات لنفسها، وتهيمن هذه الحياة الافتراضية والخفية على تقدير "سعاد" المتدني لذاتها، وتقرر أختها الصغرى والتي تراقب كل تحركات سعاد أن تمسك بزمام حياتها على أرض الواقع، الفيلم سيناريو محمود عزت، وإنتاج مصري تونسي مشترك.