 الشرطة الدنماركية تعتقل مشتبها به في حادث إطلاق نار داخل مركز تسوق كوبنهاجن - بوابة الشروق
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الشرطة الدنماركية تعتقل مشتبها به في حادث إطلاق نار داخل مركز تسوق كوبنهاجن


نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 7:49 م | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 7:49 م
قالت الشرطة الدنماركية، إنها اعتقلت مشتبها به على صلة بحادث إطلاق نار داخل مركز "فيلدز" للتسوق في العاصمة كوبنهاجن، التي أسقطت عدة ضحايا.

وأضافت شرطة كوبنهاجن على تويتر قائلة: "أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق فيلدز في منطقة أماه، الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة".

وتابعت: "نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص".

وطالبت الشرطة الأشخاص المتواجدين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

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