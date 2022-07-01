 بالصور.. أتوبيس الفن الجميل يحتفل بثورة 30 يونيه في قصر الشاطبى - بوابة الشروق
الأحد 3 يوليه 2022 6:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

بالصور.. أتوبيس الفن الجميل يحتفل بثورة 30 يونيه في قصر الشاطبى

أتوبيس الفن الجميل يحتفل بثورة ٣٠ يونيه
أتوبيس الفن الجميل يحتفل بثورة ٣٠ يونيه

نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 5:10 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 5:12 ص

فى إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى ثورة 30 يونيه، نظمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبى ورش فنية، نفذها أتوبيس الفن الجميل، وذلك لرواد قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، بعنوان "ملامح ثورة".

ونفذت أنامل الأطفال جدارية من قماش الدك مساحة 30 متر عن ملامح الشارع المصرى إبان ثورة 30 يونيه، وسجلوا الأطفال رسومات عن الأهرامات وسماء الوطن تحتضن الطائرات وأفراد الشرطة والجيش فى الدفاع عن الأرض وهتاف المصريين فى تناغم فريد يعكس مدى انتماء المواطنين لوطنهم.


الجدارية تحت إشراف كل من فاطمة تمساح وسارة على، كما نفذت ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر بألوان الباستيل الزيتية على أوراق الكانسون عن ثورة يونيه تحت إشراف نجوى إبراهيم.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك