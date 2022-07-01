فى إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى ثورة 30 يونيه، نظمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبى ورش فنية، نفذها أتوبيس الفن الجميل، وذلك لرواد قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، بعنوان "ملامح ثورة".

ونفذت أنامل الأطفال جدارية من قماش الدك مساحة 30 متر عن ملامح الشارع المصرى إبان ثورة 30 يونيه، وسجلوا الأطفال رسومات عن الأهرامات وسماء الوطن تحتضن الطائرات وأفراد الشرطة والجيش فى الدفاع عن الأرض وهتاف المصريين فى تناغم فريد يعكس مدى انتماء المواطنين لوطنهم.



الجدارية تحت إشراف كل من فاطمة تمساح وسارة على، كما نفذت ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر بألوان الباستيل الزيتية على أوراق الكانسون عن ثورة يونيه تحت إشراف نجوى إبراهيم.