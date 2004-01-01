محكمتان ألمانيتان تنظران في دعوتي تعويض ضد مصنعي لقاحات كورونا

تنظر محكمتان ألمانيتان في دعاوى تعويض ضد مصنعي لقاحات فيروس كورونا ابتداء من اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإقليمية في روتفايل بولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي البلاد في الدعوى التي رفعها رجل يبلغ من العمر 58 عاما عن الأضرار الصحية التي أصابته، والتي يرجعها إلى لقاح فيروس كورونا من شركة بيونتك الألمانية.

ويتهم الرجل الشركة بأنها مسؤولة عن تدهور شديد في الرؤية بعينه اليمنى نتيجة التطعيم.

ويطالب بتعويض قدره 150 ألف يورو (163600 دولار) عن معاناته. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المحكمة تحديد ما إذا كانت شركة بيونتك ملزمة بالتعويض عن الأضرار المادية المحتملة.

وتنظر الشركة، التي تتخذ من مدينة ماينز مقرا لها، إلى اتهام الرجل بأنه لا أساس له من الصحة: وقالت متحدثة باسم الشركة:"لقد فحصنا بعناية الاعتلالات الصحية التي تقدم بها المدعي من واقع جميع المعلومات المقدمة".

ومن غير المتوقع صدور حكم اليوم الاثنين.

ومن ناحية أخرى، تبدأ اليوم أيضا جلسة استئناف في قضية ضد استرازينيكا في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة بامبرج بولاية بافاريا.

ورفضت محكمة إقليمية دعوى سيدة ضد شركة الأدوية البريطانية-السويدية منذ ستة أشهر. وأستأنفت المدعية ضد الحكم، ولذلك تعقد جلسة الاستماع في محكمة أعلى درجة .

ورفعت المرأة دعوى قضائية ضد الشركة بعد شكاوى صحية خطيرة نسبتها إلى التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتم رفض الدعوى لأن المحاكمة الأولى لم تجد أي عيب في المنتج أو خطأ في المعلومات.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيصدر حكم اليوم الاثنين. وقد يتوصل الطرفان إلى تسوية.

يشار إلى أن القضيتين المدنيتين من أول القضايا ضد مصنعي لقاح فيروس كورونا في ألمانيا.

وتبدأ محاكمة روتفايل في الساعة 1130 بتوقيت جرينتش ، ومحاكمة بامبرج الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.