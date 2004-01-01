رباعي منتخب مصر ضمن التشكيل المثالي لأمم أفريقيا تحت 23 عام

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تواجد رباعي منتخب مصر الأولمبي ضمن التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

اختارت اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرباعي حمزة علاء وحسام عبد المجيد وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ضمن الفريق المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.

ووقع الاختيار على إبراهيم عادل كأفضل لاعب في مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما.

كما اختير حمزة علاء كأفضل حارس مرمى في دور المجموعات بعد حفاظه على نظافة شباكه خلال 3 مباريات.

وتواجد حسام عبد المجيد في خط الدفاع بجوار المغربي مهدي بوكامير مدافع شارلروا البلجيكي والمالي إبراهيم سيسي مدافع شالكة الألماني.

وشهد التشكيل المثالي تواجد إبراهيم عادل في منتصف الملعب بجوار المالي شكينا دومبيا ومواطنه فودي دوكوري، والمغربي إسماعيل صيباري.

كما تواجد أسامة فيصل ضمن الثلاثي الهجومي مع المغربي عبد الصمد الزلزولي ومواطنه يانيس بغراوي.

وعلى مستوى المديرين الفنيين تم اختيار عصام الشرعي مدرب منتخب المغرب كأفضل مدرب بعد التأهل لنصف النهائي بالعلامة الكاملة.

وبات منتخب مصر الأولمبي على بعد خطوة من التأهل لـ أولمبياد باريس 2024.

ونجح منتخب مصر في التأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بالفوز على الجابون 2-0 في نهاية مرحلة المجموعات.

واعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية بالفوز على مالي والجابون والتعادل سلبيا مع النيجر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع غينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.