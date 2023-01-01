تونس: عنف وشجار ليلي في صفاقس بين مهاجرين وسكان محليين

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أعلنت السلطات القضائية في مدينة صفاقس التونسية، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في أعمال عنف وشجار اندلعت الليلة الماضية، بين مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وسكان محليين، تسببت في حالة من الفوضى والهلع.

ونقلت مقاطع فيديو لشهود في المنطقة بمواقع التواصل الاجتماعي على مدار الليل، أعمال العنف والصراخ في شوارع وسط أحياء سكنية بمنطقة الربط بقلب مدينة صفاقس.

وأبرزت مقاطع إشعال للنيران بأحد أسطح المنازل من قبل مهاجرين، فيما يحمل سكان محليون غاضبون العصي.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي: إن "إصابات لحقت بمدنيين بسبب عمليات رشق بالحجارة إثر مناوشات بين الجانبين، تسببت أيضا في أضرار بعدد من السيارات والممتلكات الخاصة".

وتابع المتحدث بالقول: إن "قوات الأمن تدخلت في المنطقة واستعادت الهدوء لكن لم تجر إيقافات بعد".

وتشهد المدينة الساحلية منذ عدة أشهر تدفقا لافتا من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في محاولة للعبور عبر البحر إلى الأراضي الإيطالية القريبة.

وتتواتر أعمال العنف في الشوارع بين مجموعات من المهاجرين من جهة، وبين مهاجرين وسكان محليين من جهة ثانية.

وقبل أسبوع شهدت المدينة احتجاجات من المجتمع المدني لمطالبة السلطات بالتصدي للتدفق الكبير للمهاجرين المخالفين للوائح الإقامة.

وتقول منظمات حقوقية إن القيود الأوروبية على حرية تنقل المهاجرين الذين لا يتمتعون بالحق في العمل ولا بأفق واضح في تونس، سيدفع بالمزيد من التوتر الاجتماعي في صفاقس.