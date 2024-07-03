عودة أكثر من 3000 مهاجر أفغاني من إيران وباكستان

أعلنت "وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن" الأفغانية، عن عودة 3255 مهاجرا أفغانيا من إيران وباكستان، بشكل طوعي وغير طوعي.

وفي بيان، تم نشره على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، ذكرت الوزارة أن هؤلاء الأفراد دخلوا البلاد أمس الثلاثاء، الثاني من يوليو، من خلال المعابر الحدودية "إسلام قلعة" في ولاية "نمروز" و"سبين بولداك" في ولاية قندهار وتورخام في ولاية "ننكارهار"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وطبقا لتقارير، فقد تم إحالة العديد من العائدين، إلى مكاتب المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة.

وعلى الرغم من ردود الفعل الدولية، مازال طرد المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان مستمرا بدون هوادة.

وكانت باكستان قد بدأت عملية ترحيل المواطنين الأفغان، غير المسجلين، في نوفمبر العام الماضي.

وفي أعقاب بدء عملية ترحيل المهاجرين الأفغان، من مختلف ولايات باكستان، تم ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، قسرا وطوعا، إلى أفغانستان، في الأشهر الأخيرة.

وجاءت عملية طرد الأفغان من جانب باكستان لتكثيف الضغط على حكام طالبان في أفغانستان، الذين تتهمهم إسلام آباد بالتساهل مع المسلحين الإسلاميين، الذين يتردد أنهم وراء هجمات مميتة عبر الحدود.