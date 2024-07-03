روسيا: إصابة عمال بمحطة زابوريجيا النووية في هجوم أوكراني

أصيب 8 عمال في محطة زابوريجيا للطاقة النووية- التي تحتلها روسيا- في هجوم بمسيرات على محطة فرعية في مدينة إنيرهودار جنوبي أوكرانيا، بحسب ما ذكرته القوات الروسية.

وقال أليكسي ليخاتشيف، رئيس هيئة الطاقة النووية الروسية (روسآتوم)، إن الرجال كانوا يقومون بأعمال إصلاح لاستعادة إمدادات الطاقة عندما تم استهدافهم عمدا.

وأضاف أن الهجوم الأوكراني كان "انتهاكا صارخا" لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة النووية.

وتعتبر المحطة الفرعية جزءا من البنية التحتية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية وتزود مدينة إنيرهودار بالكهرباء، وفقا لليخاتشيف. وذكر أنه كانت هناك ثلاث هجمات بمسيرات على المنشأة في غضون ساعة ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرد.

وكانت روسيا قد احتلت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022ولا تزال تسيطر عليها منذ ذلك الحين.

ولطالما ألقى جانبا الصراع باللائمة على بعضهما البعض بشأن الهجمات على المحطة وتخريبها، مع تزايد الشكاوى الروسية بشأن هجمات المسيرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وبسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، تم إغلاق مفاعلات المحطة في عام 2022، لكنها لا تزال بحاجة إلى التبريد. ويتمركز مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المكان.