الأونروا: لم يعد لدينا ما نوزعه في غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع السوداوية الحالية في قطاع غزة لم يسبق أن وصلت إلى هذا المستوى.

وأضاف في تصريحات لقناة «المملكة»، اليوم الأربعاء، أن الآلاف من الفلسطينيين لا يجدون ما يأكلونه، متوقعا أن تشهد غزة خلال الأيام المقبلة ظاهرة الجوع في مناطق واسعة من القطاع، وسط انهيار شبه كامل للأوضاع الإنسانية.

وأشار إلى أن إدخال المساعدات الغذائية بات أولوية قصوى، مشددا على أن «الأونروا»، التي تُعتبر شريان الحياة لسكان القطاع، لم يعد لديها ما توزعه.

ووفقا لأبو حسنة، تواصل وكالة «أونروا» تقديم الخدمات المنقذة للحياة من خلال تشغيل 9 عيادات مركزية و50 عيادة متنقلة، حيث تعالج يوميا نحو 18 ألف فلسطيني، كما تستمر عمليات جمع النفايات رغم النقص الحاد في الوقود الذي ينفد بصورة متسارعة.

وأكد أن نحو 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الإنسانية، محذرا من أن نفاد هذه المواد يهدد بحدوث كارثة إنسانية واسعة النطاق.

ولفت أبو حسنة إلى أن «أونروا» تواجه أيضا صعوبات كبيرة بسبب القيود على الحركة، حيث صنفت نحو 70% من مساحة القطاع مناطق خطرة أو مناطق نزوح، مما حصر السكان في مساحة لا تتجاوز 100 كيلومتر مربع.

وبين أن قطاع غزة يشهد انتشارا للأمراض، مثل الكبد الوبائي، والتهاب السحايا، والأمراض المعوية، والأمراض الصدرية، في ظل تلوث معظم مصادر المياه وعدم صلاحيتها للشرب، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وانخفاض مقاومة السكان للأمراض بسبب سوء التغذية.

ونوه أن 90% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، إذ يعاني عشرات الآلاف من الأطفال من سوء تغذية بدرجات حادة ومتوسطة وبسيطة، وهناك 60 ألف طفل منهم يعانون من فقر الدم الحاد.

وذكر أن 9 من كل 10 أطفال يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، مما أدى إلى ضعف مقاومتهم للأمراض، لافتًا إلى أن انتشار الأمراض مرتبط بسوء التغذية، وعدم وجود طعام، وعدم إدخال مكملات غذائية.

وشدد أبو حسنة على أنه لا بديل أمام وكالة «أونروا» والمنظمات الأخرى سوى وقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات.