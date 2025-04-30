رئيس جنايات دمنهور يقرر سرية جلسة الطفل ياسين ويمنع التصوير أمام المحكمة

قرر المستشار شريف كامل عدلي، رئيس محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود والتي تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، اليوم، عقد الجلسات سرية وتقتصر فقط على حضور هيئات الدفاع عن المجني عليه والمتهم.

كما قرر القاضي منع مراسلي القنوات والصحف من التصوير أمام المحكمة.

وكان المتهم "صبري. ك.ج.ا"، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور قد وصل إلى المحكمة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما وصل الطفل ياسين مرتديا ماسك وشنطة سبايدر مان وكاب، وسط تواجد عشرات الأهالي الذين توافدوا منذ الصباح إلى مقر المحكمة للمطالبة بالقصاص العادل من المتهم.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل "ياسين.م.ع"، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية.