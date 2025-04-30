الصليب الأحمر يرافق مئات من جنود الكونغو العالقين من جوما إلى كينشاسا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أن المئات من الجنود ورجال الشرطة الكونغوليين العالقين تم نقلهم وأسرهم من مدينة جوما التي يسيطر عليها المتمردون شرقي الكونغو إلى العاصمة كينشاسا.

ولجأ الجنود ورجال الشرطة إلى قاعدة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو منذ يناير، عندما تصاعد الصراع القائم بالفعل منذ عقود شرقي البلاد، حيث تقدم مسلحو حركة "إم 23" المدعومة من رواندا صوب مدينة جوما ذات الأهمية الاستراتيجية وسيطروا عليها.

وتأتي بمقتضى اتفاق تم التوصل إليه بين حكومة الكونغو والمتمردين وبعثة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تم استدعاؤها كوسيط محايد، وفقا لما ذكرت الصليب الأحمر في بيان.

وأضاف البيان أن السلطات الكونغولية ستتسلم الجنود ورجال الشرطة وأسرهم لدى وصولهم إلى كينشاسا.

وقالت ميريام فافييه، رئيسة بعثة الصليب الأحمر في الكونغو في ايجاز صحفي اليوم إن من المتوقع أن يستغرق النقل من جوما إلى كينشاسا /1600 كيلومتر إلى الغرب/ عدة أيام.

وتم استقبال الإعلان بارتياح كبير.